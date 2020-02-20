Православна церква України закликала бути милосердними. Фото: slovoidilo.ua

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Православна церква України прокоментувала евакуацію громадян України з Китаю.

Церква звернулася до громадян із проханням виявити милосердя до евакуйованих українців. У ПЦУ пояснили, що карантинні заходи є необхідними, а медики не виявили у пасажирів літака симптомів хвороби. Про це 20 лютого повідомляється на сторінці Православної церкви України у Facebook.

У зв’язку з поверненням до України наших громадян, яких евакуйовано з Китаю, де поширилося небезпечне захворювання, ми спостерігаємо прояви агресивного ставлення щодо їхнього приїзду на Батьківщину. Хоча медичними службами засвідчується, що серед тих, хто повернувся, немає хворих, і необхідність проходження карантину є додатковим і необхідним заходом безпеки — страх і відчуження підштовхують людей до несприйняття, — йдеться у повідомленні.

У церкві додали, що зобов’язані вказати людям на моральну сторону виклику. Наголосили, що «нехай страх перед хворобою не затуманює наші розум і совість, нашу людяність».

Тим часом 19 лютого на в’їзді до санаторію «Медобори», що неподалік від Тернополя, мешканці провели молебень проти розміщення у санаторії евакуйованих з Китаю українців. Під час молебню були присутні декілька десятків осіб, а священик та віряни співали «Пресвятая Богородице, спаси нас». Відповідне відео розмістили на сторінці спільноти «Файне місто» у Facebook.

Нагадаємо, евакуйовані українці з Китаю перебуватимуть на 14-денному карантині у санаторії Нацгвардії у місті Нові Санжари на Полтавщині. В уряді запевнили, що за ними будуть наглядати кваліфіковані лікарі та медсестри. Мешканцям Нових Санжар така ідея не сподобалася і вони влаштували мітинг, під час якого сталися сутички з силовиками.