Украинка отказалась покидать Ухань без своей собаки. Фото: Instagram/nastyazinchenko

https://racurs.ua/n134050-zelenskiy-lichno-pozvonil-ukrainke-kotoruu-ne-evakuirovali-iz-uhanya-iz-za-sobaki.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, лично позвонил украинцы Анастасии Зинченко, которую отказались эвакуировать из Китая вместе с ее собакой.

После того, как Анастасию не забрали домой, она сообщила об этом в своем Instagram. Вчера девушке позвонил Зеленский и заверил в том, что в ближайшее время организует эвакуацию. Видео разговора украинка разместила на собственной странице в Instagram.

Я только что об этом узнал. Смотрите, мы вас там не оставим. Я решил вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и способ… Я просто недавно узнал про эту проблему, что нельзя брать собаку на борт… Ну можно понять, все немножко нервничают от ситуации. Мы найдем способ и вас обязательно вернем, — пообещал глава государства.

По словам президента, в ближайшее время власть будет пытаться вернуть девушку домой.

Анастасия Зинченко после разговора с президентом написала в соцсети, что Зеленский «подбодрил ее и пообещал помочь».

Напомним, из Уханя не эвакуировали гражданку Украины за то, что ей не позволили взять с собой в самолет собаку Мишу. Однако после огласки этой информации с девушкой якобы связались из посольства и разрешили взять питомца, но при условии, если она соберет необходимые документы о его соответствии санитарным нормам.