Українка відмовилася залишати Ухань без свого собаки. Фото: Instagram / nastyazinchenko

https://racurs.ua/ua/n134050-zelenskyy-osobysto-zatelefonuvav-ukrayinci-yaku-ne-evakuuvaly-z-uhanya-cherez-sobaku.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, особисто зателефонував українці Анастасії Зінченко, яку відмовилися евакуювати з Китаю разом із її собакою.

Після того, як Анастасію не забрали додому, вона повідомила про це у своєму Instagram. Вчора дівчині зателефонував Зеленський і запевнив у тому, що найближчим часом організує евакуацію. Відео розмови українка розмістила на власній сторінці в Instagram.

Я тільки що про це дізнався. Дивіться, ми вас там не залишимо. Я вирішив вам особисто подзвонити, тому що для мене це дуже важливо. Ми обов’язково знайдемо кошти і спосіб… Я просто нещодавно дізнався про цю проблему, що не можна брати собаку на борт… Ну можна зрозуміти, всі трошки нервують від ситуації. Ми знайдемо спосіб і вас обов’язково повернемо, — пообіцяв глава держави.

За словами президента, найближчим часом влада намагатиметься повернути дівчину додому.

Анастасія Зінченко після розмови з президентом написала в соцмережі, що Зеленський «підбадьорив її та пообіцяв допомогти».

Нагадаємо, з Уханя не евакуювали громадянку України через те, що їй не дозволили взяти з собою в літак собаку Мішу. Проте після розголосу цієї інформації з дівчиною нібито зв’язалися з посольства і дозволили взяти вихованця, але за умови, якщо вона збере необхідні документи про його відповідність санітарним нормам.