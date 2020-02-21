Евакуйованих з Уханя в Нових Санжарах зустрічали протестами. Фото: Reuters

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Сутички в селищі Нові Санжари, куди місцеві мешканці не хотіли допускати евакуйованих з Китаю українців та іноземців, спричинили справжній вибух у соціальних мережах.

Низка користувачів соцмереж вважають, що ситуація демонструє глибоку освітню кризу в країні. Користувач Наталія Каплан запропонувала писати українцям, які перебувають у санаторії Нацгвардії, листи підтримки. Про це вона написала на власній сторінці у Facebook.

Ця ідея сподобалася низці інших співвітчизників.

Народ, така справа. Є ідея писати людям слова підтримки і свідчити про те, що не все так погано в Україні з українцями, — написала Марина Романцова.

Також вона опублікувала електронну адресу медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари», де на карантин розмістили евакуйованих із Уханя. Листи співвітчизникам можна надсилати на адресу: medcentrns@ngu.gov.ua

Нагадаємо, Православна церква України звернулася до громадян із проханням виявити милосердя до евакуйованих українців. У ПЦУ пояснили, що карантинні заходи є необхідними, а медики не виявили у пасажирів літака симптомів хвороби. У церкві наголосили, що «нехай страх перед хворобою не затуманює наші розум і совість, нашу людяність».