Верховная Рада слушает премьера Гончарука. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n134053-verhovnaya-rada-slushaet-otchet-goncharuka-i-informaciu-minzdrava-po-situacii-s-koronavirusom.html

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Заседание Верховной Рады 21 февраля начнется с отчета Кабинета министров Украины о ходе и результатах выполнения программы деятельности правительства в 2019 году. Докладывать будет премьер-министр Алексей Гончарук.

Также сегодня будет озвучена информация Министерства здравоохранения о мерах, принимаемых для недопущения занесения и распространения в Украине коронавируса. Об этом говорится в повестке дня, которая опубликована на веб-странице ВРУ.

Также парламент продолжит рассмотрение законопроекта № 2178−10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Вчера народные депутаты рассмотрели 1 тыс. 193 правки с 4 тыс. 18 правок в законопроект. По результатам голосования ни одна из поправок не была принята.

Верховная Рада может рассмотреть законопроекты № 3003 «Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях» и № 3015 «О внесении изменений в раздел VI „Заключительные и переходные положения“ закона Украины „О национальной безопасности Украины“ относительно вступления в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил)».

Запланировано во втором чтении рассмотрение и законопроекта № 2500 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины «О предотвращении коррупции».

Напомним, 17 февраля правительство опубликовало отчет о результатах выполнения за 2019 год программы его деятельности, утвержденной Верховной Радой 4 октября 2019 года.