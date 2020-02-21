Разумков: Україна завжди була толерантною, мені дико спостерігати за подіями у Нових Санжарах

https://racurs.ua/ua/n134055-meni-bulo-dyko-vchora-sposterigaty-za-podiyamy-u-novyh-sanjarah-razumkov.html

Ракурс

Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, відкриваючи у п’ятницю, 21 лютого, ранкове пленарне засідання, згадав про події у Нових Санжарах, пов’язані з евакуацією з Китаю українських громадян.

Україна завжди була дуже толерантною державою. І мені навіть не дивно, мені дико було вчора спостерігати, як я впевнений і 99% наших громадян, що відбувалося з українцями, які вчора повернулися з Китаю, — зазначив спікер парламенту.

Він наголосив, що «уханські» українці є здоровими, а також висловив сподівання, що вони такими залишаться впродовж 14 днів карантину у Нових Санжарах.

На їхньому місці міг бути кожен… Давайте чути кожного. Давайте залишатися людьми. Я сподіваюся, що всі ті події стануть для нас уроком, — додав Разумков.

Громадянам, котрі повернулися з Китаю, голова Ради побажав якнайшвидше повернутися до близьких.