Карантин у Нових Санжарах. Фото: Укрінформ

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Ракурс

Карантин у Нових Санжарах для евакуйованих із Китаю українців триватиме два тижні. Евакуйованих розмістили в медичному центрі Нацгвардії «Нові Санжари» під Полтавою, хоча місцеві жителі були налаштовані не дуже гостинно і влаштували своїм співвітчизникам «теплий прийом».

Одна з евакуйованих українок — Олександра Волкова — показала, у яких умовах доведеться жити на протязі двох тижнів та опублікувала відеоролик в Instagram Stories.

Відео містить ненормативну лексику (18+):

Евакуйовані через коронавірус з китайського Уханя нині перебувають у Медичному центрі Нацгвардії в Нових Санжарах на Полтавщині — українка Олександра Волкова поділилася відео про умови у своїй кімнаті.



Обережно, лайка pic.twitter.com/PAORDEJgwM — hromadske (@HromadskeUA) February 21, 2020

Волкова показала кімнату зі старими ліжками і зношеними меблями. Жінці видали ключ від кімнати, але замка на двері вона не знайшла. Мало того, Волкова поскаржилася, що душ вдарив її електричним струмом.

Як відомо, вчора літак із 45 українцями і 27 іноземними громадянами прибув із Китаю в аеропорт Харкова. Всі пасажири і члени екіпажу пройшли медичне обстеження. Всі люди здорові, симптомів коронавірусу не зафіксовано.

Пізно ввечері людей привезли до медичного центру в селище Нові Санжари Полтавської області. Місцеві жителі були проти такого «сусідства» і цілий день перекривали дорогу. Поліція зуміла відтіснити протестувальників і забезпечити коридор для проїзду автобусів із евакуйованими людьми.

Однак, агресивно налаштовані місцеві жителі почали кидати в автобуси і правоохоронців камінням.