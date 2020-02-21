Новий коронавірус: Китай озвучив терміни ліквідації інфекції

Новий коронавірус. Фото: CityDog.by

https://racurs.ua/ua/n134059-novyy-koronavirus-kytay-ozvuchyv-terminy-likvidaciyi-infekciyi.html

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Новий коронавірус по всій території Китаю крім провінції Хубей буде ліквідовано до кінця лютого 2020 року.

Таку заяву зробив посол Китаю в Росії Чжан Ханьхуей під час бесіди з першим віце-спікером Держдуми РФ Іваном Мельниковим, пише «РБК-Україна» з посиланням на російські ЗМІ.

Ханьхуей стверджує, що смертність у провінції Хубей, яка є епіцентром епідемії, становить всього 2%, а в цілому по країні відсоток смертності не перевищує 0,55%.

Дипломат додав, що в провінції Хубей коронавірус буде повністю ліквідований до кінця березня поточного року.

Слід уточнити, що новий коронавірус поширюється за межами Китаю і інфекція вже є проблемою планетарного масштабу.