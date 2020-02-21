Карантин в Санжарах: Гончарук у Раді відповів на запитання, чому елементарну ситуацію довели до абсурду

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Тему протестів проти евакуації українців в Нові Санжари прокоментував сьогодні у стінах Верховної Ради прем'єр-міністр Олексій Гончарук у відповідь на запитання нардепа з Полтавської області від фракції «Довіра» Олега Кулініча.

Чому так сталося, що вчора на ранок ні губернатор, ні обласна рада, ні управління охорони здоров’я не знали про розміщення українців у медзакладі в Санжарах? Чому не була проведена відповідна комунікація з людьми? Заклад знаходиться в самому селищі, там поряд житлові будинки, чому ніхто з ними не працював? Яка тоді буде довіра до уряду, до Міністерства охорони здоров’я, коли елементарну ситуацію робочу довели до абсурду?, — зазначив Кулініч.

Прем'єр заявив, що проведена операція з евакуації українців з Китаю є безпрецедентною в історії України.

Тобто жодного разу в таких умовах не евакуйовували людей, раніше не потрібно було забезпечувати епідеміологічну безпеку. Це вперше такого масштабу операція була проведена, — заявив Гончарук.

Глава Кабміну додав, що безпека — це перше, про що думали чиновники під час організації евакуації.