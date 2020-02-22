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Ракурс
Протести у Нових Санжарах: затриманого, який спрямовував авто на Нацгвардію, відправили під домашній арешт, фото — "Радіо Свобода"

Затриманого в Нових Санжарах, який спрямовував авто на Нацгвардію, відправили під домашній арешт

22 лют 2020, 16:50
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Один із учасників безладів у Нових Санжарах на Полтавщині перебуватиме під домашнім арештом. Так сьогодні вирішив Жовтневий суд Полтави, який обирав запобіжний захід Володимиру Сіренку.

Він перебуватиме під домашнім арештом два місяці, повідомляється у трансляції із суду.

Сіренка підозрюють у спробі наїзду на працівників Національної гвардії, які охороняли колону автобусів, що намагалася привезти до санаторію НГУ в Нових Санжарах евакуйованих із Китаю громадян України.

Підозрюють, що саме Сіренко сів за кермо свого автомобіля і направив його в бік співробітників Нацгвардії. У суді чоловік визнав цей факт. Сторона обвинувачення просила арештувати його.

«Ракурс» повідомляв, що активісти, яких поліція затримала 20 лютого під час сутичок в Нових Санжарах Полтавської області, у більшості випадків не є місцевими мешканцями.

Джерело: Ракурс


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