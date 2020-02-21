Українка про реакцію іноземців на теплий прийом у Санжарах: Бачили б ви їхні очі, коли полетіло каміння

https://racurs.ua/ua/n134078-bachyly-b-vy-ochi-inozemciv-koly-pochaly-kydaty-kaminnya-ukrayinka-pro-evakuaciu-v-novi-sanjary.html

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Процес евакуації з Уханя прокоментувала українка Ольга Батура, яка вчора їхала до санаторію Національної гвардії у Нових Санжарах в автобусі разом з громадянами інших країн. Сьогодні на Фейсбук-сторінці Ольги з’явилися повідомлення з вибаченнями за таку поведінку людей у полтавському містечку та слова підтримки для усіх тих, хто зараз перебуває на карантині у Нових Санжарах.

Я в нормі. Я вже казала, що готова до будь-яких поворотів в житті. Просто, так соромно, за українців! Зі мною в автобусі їхало багато іноземців. Бачили б ви їхні очі, коли почали кидати каміння! Ото перед ними мені дуже соромно. Я вибачалась за цю «трагікомедію», — написала у коментарях евакуйована українка.

Також Ольга Батура подякувала за роботу екіпажу рятувальної місії, які забирали українців з епіцентру спалаху коронавірусу в Ухані.

Ще одна евакуйована громадянка України Ірина Чуйко також подякувала усім за підтримку.

Друзі, я вже в Україні. Дякую всім за підтримку. Поки що складно щось коментувати. Але з нами все в порядку. Сподіваємося, так буде й надалі. Бережіть себе, своїх близьких від вірусу і свій мозок від пошкоджень й інформаційного натиску, — написала Чуйко.

У коментарях під цим повідомленням Ірини багато українців вибачалися за «теплий прийом» вдома та залишали слова підтримки.

Тримайтеся! Дуже соромно за все те, що вам довелося пережити! Але повірте, набагато більше людей вас підтримують!, — йшлося у повідомленнях.

Нагадаємо, 20 лютого у Нових Санжарах місцеві мешканці влаштували маштабну акцію протесту проти розміщення в медичному центрі Національної гвардії «Нові Санжари» евакуйованих з Китаю українців та іноземців, які повинні перебувати в санаторії впродовж 14 днів карантину. Під час протестів сталися сутички з правоохоронцями, постраждало 10 осіб, затримано 23 мітингувальників. Жителі селища блокували дороги, палили сміття, кидали в автобуси з евакуйованими громадянами каміння. За фактом масових безладів поліція відкрила п’ять кримінальних проваджень.