Сутички у Нових Санжарах. Фото: Коло

https://racurs.ua/ua/n134077-nacpoliciya-bilshist-zatrymanyh-u-novyh-sanjarah-ne-ie-miscevymy-jytelyamy-foto.html

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Активісти, яких поліція затримала 20 лютого під час сутичок в Нових Санжарах Полтавської області, у більшості випадків не є місцевими мешканцями.

Переважна кількість затриманих не мешкають у Нових Санжарах чи навколишніх селах. Місцеві мешканці не жбурляли каміння в автобуси з евакуйованими з Уханя українцями. Також під час вчорашніх заворушень у селищі було багато машин з номерами інших регіонів. Про це у коментарі місцевому виданню «Коло» повідомив речник ГУНП у Полтавській області Юрій Сулаєв.

Так, були люди на машинах із номерами з інших областей. Якщо говорити про те, що 16 із 24 були немісцевими, сказати точну кількість не можу, але приблизно таке співвідношення, — зазначив Сулаєв.

Журналіст Дмитро Гнап у Facebook опублікував фото вчорашніх активістів та припустив, що серед них могли бути провокатори чи так звані тітушки. Припускає, що до протестів у Нових Санжарах може бути причетним міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він пише, що восени 2018 року схожа ситуація була, коли на Полтавщині протестували проти дерибану газових родовищ компанії Едуарда Ставицького. За словами Гнапа, тоді тітушки під командуванням Сергія Чередніченка з Полтави розганяла мітинги протесту. Журналіст припускає, що саме ця особа привезла тітушок у Нові Санжари.

Тим часом у соціальних мережах шириться інформація про те, що 23 лютого під Офісом президента відбудеться мітинг проти глави МВС Арсена Авакова.

Нагадаємо, глава Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов заявив, що йому відомо, хто влаштовував провокації у Нових Санжарах. На думку глави чиновника, за протестувальниками стоять певні бізнесові та політичні угруповання.