Столкновения в Новых Санжарах. Фото: Коло

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Активисты, которых полиция задержала 20 февраля во время столкновений в Новых Санжарах Полтавской области, в большинстве случаев не являются местными жителями.

Подавляющее количество задержанных не живут в Новых Санжарах или окрестных селах. Местные жители не бросали камни в автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами. Также во время вчерашних беспорядков в поселке было много машин с номерами других регионов. Об этом в комментарии местному изданию «Коло» сообщил спикер ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев.

Да, были люди на машинах с номерами из других областей. Если говорить о том, что 16 из 24 были неместными, сказать точное количество не могу, но примерно такое соотношение, — отметил Сулаев.

Журналист Дмитрий Гнап в Facebook опубликовал фото вчерашних активистов и предположил, что среди них могли быть провокаторы или так называемые титушки. Предполагает, что к протестам в Новых Санжарах может быть причастен министр внутренних дел Арсен Аваков. Он пишет, что осенью 2018 года похожая ситуация была, когда на Полтавщине протестовали против дерибана газовых месторождений компании Эдуарда Ставицкого. По словам Гнапа, тогда титушки под командованием Сергея Чередниченко из Полтавы разгоняли митинги протеста. Журналисты предполагают, что именно этот человек привез титушек в Новые Санжары.

Тем временем в социальных сетях распространяется информация о том, что 23 февраля под Офисом президента состоится митинг против главы МВД Арсена Авакова.

Напомним, глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов заявил, что ему известно, кто устраивал провокации в Новых Санжарах. По мнению главы чиновника, за протестующими стоят определенные деловые и политические группировки.