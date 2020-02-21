Разбитые окна в автобусе, который вез эвакуированных украинцев. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n134066-stolknoveniya-v-novyh-sanjarah-policiya-otpustila-pochti-vseh-zaderjannyh.html

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Полиция отпустила домой 23 человек, которых вчера задержали во время столкновений в Новых Санжарах Полтавской области.

Личности всех задержанных участников столкновений идентифицировали. На период досудебного расследования их отпустили домой. Еще один задержанный находится под стражей. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Руководитель Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Иван Выговский сегодня во время сессии Полтавского областного совета заявил, что полиция открыла еще три новых уголовных производства. По информации «РБК-Украина», продолжается расследование по ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка), 161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии), 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что полиция начала два уголовных производства-за столкновения в поселке Новые Санжары Полтавской области. В Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах местные жители протестовали против размещения в местном медицинском центре эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев, которые должны находиться в санатории 14 дней на карантине. Во время протестов произошли столкновения с правоохранителями, в которых пострадали 10 человек. Кроме того, жители поселка блокировали дороги и бросали камни в автобусы с эвакуированными гражданами.