Розтрощені вікна в автобусі, який віз евакуйованих українців. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n134066-sutychky-v-novyh-sanjarah-policiya-vidpustyla-mayje-vsih-zatrymanyh.html

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Поліція відпустила додому 23 осіб, яких вчора затримали під час сутичок у Нових Санжарах в Полтавській області.

Особи всіх затриманих учасників сутичок ідентифікували. На період досудового розслідування їх відпустили додому. Ще один затриманий перебуває під вартою. Про це 21 лютого повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Керівник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Іван Виговський сьогодні під час сесії Полтавської обласної ради заявив, що поліція відкрила ще три нові кримінальні провадження. За інформацією «РБК-Україна», триває розслідування за ст. 293 (групове порушення громадського порядку), 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії), 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що поліція розпочала два кримінальні провадження через сутички в селищі Нові Санжари Полтавської області. До Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) внесені відомості за ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, 20 лютого у Нових Санжарах місцеві мешканці протестували проти розміщення в місцевому медичному центрі евакуйованих з Китаю громадян України та іноземців, які повинні перебувати в санаторії 14 днів на карантині. Під час протестів сталися сутички з правоохоронцями, в яких постраждали 10 осіб. Крім того, мешканці селища блокували дороги та кидали каміння в автобуси з евакуйованими громадянами.