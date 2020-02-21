Паніка щодо коронавірусу: в МОЗ знайшли крайніх, фото — Фейсбук У.Супрун

https://racurs.ua/ua/n134065-zvidky-vzyalasya-panika-schodo-koronavirusu-v-moz-pryznachyly-capiv-vidbuvayliv.html

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У Міністерстві охорони здоров’я пояснили логіку своїх дій щодо ймовірного поширення коронавірусу, а також розповіли свою версію появи панічних настроїв в Україні.

Заступник профільного міністра Дмитро Коваль доповідав у Раді з цього питання у відсутність в Києві свого шефа Зоряни Скалецької, яка залишилася в Нових Санжарах на Полтавщині.

У доповіді він спочатку зупинився на заходах, які ще із січня здійснював уряд, і подивувався з того, що в Україні поширилися панічні настрої, які й спровокували вчорашню бійню у Нових Санжарах під час перевезення туди на карантин українців із Китаю. З-поміж іншого він звинуватив у поганій роботі й ЗМІ.

Чи не є роботою журналістів, наприклад, приходити на брифінги в МОЗ, уважно читати всі матеріали щодо коронавірусу, які відокремлено на сайті МОЗ, знати, як поширюється вірус, в тому числі фекально-оральним шляхом, — заявив посадовець.

Коваль розповів, що йому соромно, за вчорашні події і він розуміє, що «це відбувалося не без участі сторонніх людей».

Маємо фейкові звернення МОЗу із начебто офіційної пошти, маємо закидання камінням, інші повідомлення в інформпросторі. Ми перебуваємо в стані гібридної війни, нагадаю вам, — заявив заступник міністра.

Нагадаємо, що сьогодні прем'єр-міністр Гончарук пояснив рішення міністра Зоряни Скалецької залишитися в Нових Санжарах, де вчора сталися заворушення щодо привезення евакуйованих із Уханя громадян України.