Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. Фото: zp.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n134064-my-vykorinyly-korupciu-na-nayvyschomu-rivni-v-derjavi-goncharuk.html

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Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, заявив про перемогу над корупцією на найвищому державному рівні.

Нова влада зуміла викорінити корупцію в Кабінеті міністрів, Верховній Раді України та Офісі президента. Про перемогу над корупцією вже відомо українським партнерам, про це знають і представники бізнесу. Таку сміливу заяву 21 лютого собі дозволив зробити прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час звіту уряду у Верховній Раді. Трансляція події проводилася на каналі ВРУ в YouTube.

Це знає бізнес і наші міжнародні партнери. Роботи ще дуже багато, але на топ-рівні корупції в уряді, парламенті та Офісі президента — немає. Нам вдалося повернути довіру до України, — запевнив Гончарук.

Нагадаємо, прем'єр Гончарук заявляв, що непрофільні активи державних компаній, які заважають розвитку держпідприємств, збиткові та створюють передумови для створення корупційних схем, будуть передані у приватну власність через приватизацію. У Кабміні впевнені, що це дозволить викорінити корупцію.