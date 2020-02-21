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Ракурс
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Фото: zp.gov.ua

Мы искоренили коррупцию на высшем уровне в государстве — Гончарук

21 фев 2020, 12:03
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Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, заявил о победе над коррупцией на высшем государственном уровне.

Новая власть сумела искоренить коррупцию в Кабинете министров, Верховной Раде Украины и Офисе президента. О победе над коррупцией уже известно украинским партнерам, об этом знают и представители бизнеса. Такое смелое заявление 21 февраля позволил себе сделать премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время отчета правительства в Верховной Раде. Трансляция события проводилась на канале ВРУ в YouTube.

Это знает бизнес и наши международные партнеры. Работы еще очень много, но на топ-уровне коррупции в правительстве, парламенте и Офисе президента — нет. Нам удалось вернуть доверие к Украине, — заверил Гончарук.

Напомним, премьер Гончарук заявлял, что непрофильные активы государственных компаний, которые мешают развитию госпредприятий убыточны и создают предпосылки для создания коррупционных схем, будут переданы в частную собственность через приватизацию. В Кабмине уверены, что это позволит искоренить коррупцию.

Источник: Ракурс


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