Коронавирусная паника: в Минздраве нашли крайних, фото — Фейсбук У.Супрун

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В Министерстве здравоохранения объяснили логику своих действий относительно вероятного распространения коронавируса, а также рассказали свою версию появления панических настроений в Украине.

Заместитель профильного министра Дмитрий Коваль докладывал в Раде по этому вопросу в отсутствие в Киеве своего шефа Зоряны Скалецкий, которая осталась в Новых Санжарах на Полтавщине.

В докладе он сначала остановился на мероприятиях, которые еще с января осуществляло правительство, и удивился тому, что в Украине распространились панические настроения, которые и спровоцировали вчерашнюю бойню в Новых Санжарах при перевозке туда на карантин украинцев из Китая. Среди прочего он обвинил в плохой работе и СМИ.

Не является ли работой журналистов, например, приходить на брифинги в Минздраве, внимательно читать все материалы относительно коронавируса, которые есть обособленно на сайте Минздрава, знать, как распространяется вирус, в том числе фекально-оральным путем, — заявил чиновник.

Коваль рассказал, что ему стыдно за вчерашние события и он понимает, что «это происходило не без участия посторонних людей».

Есть фейковые обращения Минздрава с якобы официальной почты, имеем забрасывание камнями, другие сообщения в информпространстве. Мы находимся в состоянии гибридной войны, напомню вам, — заявил замминистра.

Напомним, что сегодня премьер-министр Гончарук объяснил решение министра Зоряны Скалецкой остаться в Новых Санжарах, где вчера произошли беспорядки относительно привоза эвакуированных из Уханя граждан Украины.