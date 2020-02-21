Олимпиаду-2020 предложили перенести из Токио в Лондон из-за вспышки коронавируса, фото — Pixabay

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Летнюю Олимпиаду 2020 предложили перенести из Токио в Лондон из-за вспышки коронавируса в Китае и увеличения количества инфицированных в Японии.

Кандидат в мэры Лондона Шон Бэйли предположил, что Лондон может принять Олимпиаду вместо Токио, поскольку британская столица имеет необходимый опыт и инфраструктуру для проведения крупнейших мировых спортивных форумов. В 2012 году летние Игры проходили именно в британской столице, а в 2017 году Лондон принимал чемпионат мира по легкой атлетике.

Из-за вспышки коронавируса, возможно, миру потребуется, чтобы мы активизировались, — сказал кандидат в мэры, сообщает The Guardian.

Это заявление раскритиковала мэр Токио Юрико Коикэ. Она напомнила Бэйли, что «неуместно пытаться использовать проблему в своих интересах во время борьбы за пост мэра».

Проблема связана с круизным лайнером Diamond Princess, но он принадлежит Великобритании, — напомнила Коикэ.

Ранее организаторы Олимпийских игр в Токио заявляли, что слишком рано говорить о каких-либо изменениях в графике соревнований из-за коронавируса. В Международном олимпийском комитете также указывали, что не видят необходимости в переносе, отмене и изменении места проведения Игр.

Между тем в Токио отменили проведение 1 марта Международного марафона, который входит в топ-10 подобных спортивных мероприятий в мире.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Японии превышает 700 человек. Если не принимать во внимание пассажиров Diamond Princess, то больше всего зараженных в Токио (25 человек).

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