Олімпіаду-2020 запропонували перенести з Токіо у Лондон через спалах коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n134076-olimpiadu-2020-zaproponuvaly-perenesty-z-tokio-u-london-cherez-spalah-koronavirusu.html

Ракурс

Літню Олімпіаду 2020 року запропонували перенести з Токіо у Лондон через спалах коронавірусу у Китаї та збільшення кількості інфікованих у Японії.

Кандидат у мери Лондона Шон Бейлі припустив, що Лондон може прийняти Олімпіаду замість Токіо, оскільки у британської столиці є необхідний досвід і інфраструктура для проведення найбільших світових спортивних форумів. У 2012 році літні Ігри відбувалися саме у британській столиці, а у 2017 році Лондон приймав чемпіонат світу з легкої атлетики.

Через спалах коронавірусу, можливо, світу буде потрібно, що ми активізувалися, — сказав кандидат у мери, повідомляє The Guardian.

Цю заяву розкритикував мер Токіо Юріко Коїке. Вона нагадала Бейлі, що «недоречно намагатися використовувати проблему в своїх інтересах під час боротьби за пост мера».

Проблема пов’язана з круїзним лайнером Diamond Princess, але він належить Великій Британії, — нагадала Коїке.

Раніше організатори Олімпійських ігор в Токіо заявляли, що занадто рано говорити про будь-які зміни в графіку змагань через коронавірус. У Міжнародному олімпійському комітеті також вказували, що не бачать необхідності в перенесенні, скасування і зміни місця проведення Ігор.

Тим часом у Токіо скасували проведення 1 березня міжнародного марафону, який входить у топ-10 подібних спортивних заходів у світі.

Загальна кількість інфікованих корона вірусом в Японії перевищує 700 осіб. Якщо не брати до уваги пасажирів Diamond Princess, то найбільше заражених в Токіо (25 осіб).

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)