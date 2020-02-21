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Ракурс
Олег Синегубов. Фото: 112 Украина

Провокации в Новых Санжарах организовали определенные бизнесовые и политические группировки — глава Полтавской ОГА

21 фев 2020, 13:24
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Глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов принял участие в XXX внеочередной сессии Полтавского областного совета VII созыва.

Глава Полтавской ОГА проинформировал депутатов о событиях, которые произошли вчера в Новых Санжарах, и ответил на вопросы.

Синегубов заявил, что ему известно, кто устраивал провокации в Новых Санжарах. По мнению главы Полтавской ОГА, за протестующими стоят определенные бизнесовые и политические группировки.

Чиновник считает, что эти группировки боятся потерять прибыли, которые раньше постоянно получали от коррупционных схем.

Для сохранения своей коррупционной ренты, они перешли к откровенной дестабилизации и антигосударственной деятельности, которая угрожает национальной безопасности.

Исполнительная власть области и я лично полностью контролируем ситуацию и не дадим коррупционерам использовать неосведомленность людей и дестабилизировать ситуацию в области, — заявил Синегубов.

Источник: Ракурс


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