Олег Синегубов. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n134071-provokacii-v-novyh-sanjarah-organizovali-opredelennye-biznesovye-i-politicheskie-gruppirovki.html

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Глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов принял участие в XXX внеочередной сессии Полтавского областного совета VII созыва.

Глава Полтавской ОГА проинформировал депутатов о событиях, которые произошли вчера в Новых Санжарах, и ответил на вопросы.

Синегубов заявил, что ему известно, кто устраивал провокации в Новых Санжарах. По мнению главы Полтавской ОГА, за протестующими стоят определенные бизнесовые и политические группировки.

Чиновник считает, что эти группировки боятся потерять прибыли, которые раньше постоянно получали от коррупционных схем.

Для сохранения своей коррупционной ренты, они перешли к откровенной дестабилизации и антигосударственной деятельности, которая угрожает национальной безопасности.