В Украину не пустили трех пропагандистов из России. Фото: 5 канал

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Ракурс

Государственная пограничная служба не пустила в Украину трех пропагандистов из Российской Федерации.

Иностранцы прибыли в Киев рейсом из Минска. Россияне планировали читать в Киеве лекции на тему «Как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях». Пограничники завернули пропагандистов в аэропорту «Жуляны». Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба ГПСУ.

Пограничники установили, что один из лекторов сотрудничает с политическими силами России и баллотировался от партии Жириновского в Московскую думу, а также является специалистом в вопросах информационной и кибервойны. Пропагандист читал лекции в оккупированном Крыму в 2015 году. Россиянина отправили обратным рейсом со штампом в паспорте «запрет въезда» на 3 года.

За посещение оккупированного Крыма не впустили в Украину и россиянина 1986 года рождения, который тоже ехал читать лекции о продвижении контента в социальных сетях. Ему тоже в ближайшие три года запрещено посещать Украину.

Кроме двух мужчин-пропагандистов в Жулянах завернули и россиянку 1980 года рождения. Пересечь границу она не смогла, ведь ее цель и имеющиеся подтверждения не убедили пограничников. Также оказалось, что женщина работает в запрещенном в Украине интернет-ресурсе.

Главный редактор телевидения Общественного вещателя Юрий Макаров на своей странице в Facebook сообщил, что должен был читать лекцию по журналистике на курсах «Свободная. Образовательная платформа», но впоследствии отказался. Он выяснил, что половина приглашенных лекторов — медийщики из России.

Напомним, 22 января в Украину не пустили трех российских политиков. Россиянам пришлось улететь в другие страны, так как «воздушные ворота Украины» для них оказались закрытыми.