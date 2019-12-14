В Украину не пропустили журналистку НТВ. Фото: uatv.ua

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Ракурс

Журналист российского телеканала НТВ не смогла пересечь украинскую границу.

Украинские пограничники в аэропорту «Борисполь» отказали журналистке в пересечении границы из-за незаконного посещения Крыма. Гражданка РФ прибыла в Киев из Стамбула. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Выяснилось, что она работает журналистом одного из российских телеканалов. Она сообщила пограничникам, что не посещала оккупированные территории Украины. Но сотрудники ГСЧС установили факт ее пребывания в оккупированном Крыму. Это впоследствии подтвердила и россиянка.

Поскольку иностранка нарушила требования закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», то ей отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на три года.

На сайте телеканала НТВ сообщается, что на территорию Украины не смогла попасть журналистка Александра Тонких.

В Пограничной службе подчеркнули, что с 2019 года выявлено более 5 тыс. фактов нарушения лицами порядка въезда/выезда в/из временно оккупированных территорий. В отношении нарушителей составили более 4,2 тыс. административных протоколов.

Напомним, 13 декабря пограничники не пропустили в Украину российскую съемочную группу вместе с одним из ведущих канала НТВ Сергеем Савиным. Произошло это потому, что Савин не смог подтвердить цель запланированного пребывания в Украине.