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До України не пропустили журналістку НТВ. Фото: uatv.ua

Російську журналістку не пустили в Україну через відвідини окупованого Криму (ФОТО)

14 гру 2019, 16:49
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Журналіст російського телеканалу НТВ не змогла перетнути український кордон.

Українські прикордонники у аеропорту «Бориспіль» відмовили журналістці в перетині кордону через незаконне відвідування Криму. Громадянка РФ прибула в Київ зі Стамбула. Про це 14 грудня повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

З’ясувалося, що вона працює журналістом одного з російських телеканалів. Вона повідомила прикордонникам, що не відвідувала окуповані території України. Але співробітники ДСНС встановили факт її перебування в окупованому Криму. Це згодом підтвердила й росіянка.

Оскільки іноземка порушила вимоги закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», то їй відмовили у перетині кордону й заборонили в’їзд в Україну на три роки.

На сайті телеканалу НТВ повідомляється, що на територію України не змогла потрапити журналістка Олександра Тонких.

У Прикордонній службі наголосили, що з 2019 року виявлено понад 5 тис. фактів порушення особами порядку в’їзду/виїзду до/з тимчасово окупованих територій. Щодо порушників склали понад 4,2 тис. адміністративних протоколів.

Журналістка Олександра Тонких. Фото: dpsu.gov.ua

Журналістка Олександра Тонких. Фото: dpsu.gov.ua

Журналістка Олександра Тонких. Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, 13 грудня прикордонники не пропустили до України російську знімальну групу разом із одним із ведучих каналу НТВ Сергієм Савіним. Сталося це тому, що Савін зміг підтвердити мету свого запланованого перебування в Україні.

Джерело: Ракурс


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