До України не пропустили журналістку НТВ. Фото: uatv.ua

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Журналіст російського телеканалу НТВ не змогла перетнути український кордон.

Українські прикордонники у аеропорту «Бориспіль» відмовили журналістці в перетині кордону через незаконне відвідування Криму. Громадянка РФ прибула в Київ зі Стамбула. Про це 14 грудня повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

З’ясувалося, що вона працює журналістом одного з російських телеканалів. Вона повідомила прикордонникам, що не відвідувала окуповані території України. Але співробітники ДСНС встановили факт її перебування в окупованому Криму. Це згодом підтвердила й росіянка.

Оскільки іноземка порушила вимоги закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», то їй відмовили у перетині кордону й заборонили в’їзд в Україну на три роки.

На сайті телеканалу НТВ повідомляється, що на територію України не змогла потрапити журналістка Олександра Тонких.

У Прикордонній службі наголосили, що з 2019 року виявлено понад 5 тис. фактів порушення особами порядку в’їзду/виїзду до/з тимчасово окупованих територій. Щодо порушників склали понад 4,2 тис. адміністративних протоколів.

Нагадаємо, 13 грудня прикордонники не пропустили до України російську знімальну групу разом із одним із ведучих каналу НТВ Сергієм Савіним. Сталося це тому, що Савін зміг підтвердити мету свого запланованого перебування в Україні.