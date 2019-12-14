США можуть виділити кошти на енергобезпеку України. Фото: rt.com

https://racurs.ua/ua/n130848-ssha-mojut-vydilyty-1-mlrd-dol-na-energobezpeku-krayin-ievropy-v-tomu-chysli-ukrayiny.html

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Конгрес Сполучених Штатів Америки може ухвалити проект закону, який передбачає виділення 1 млрд дол. на енергетичну безпеку країн Європи, в тому числі України.

Віце-прем'єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба в ході візиту до США на зустрічах з членами Конгресу виступив за ухвалення вже внесеного проекту закону про енергетичну безпеку Європи. Цей законопроект незабаром розглядатиметься американськими конгресменами. Про це 14 грудня повідомляє урядовий портал.

У разі схвалення цього документу, американські компанії отримають майже 1 млрд дол. на будівництво енергетичної інфраструктури у Центральній та Східній Європі. Будівництво таких об'єктів передбачене й в Україні.

Кулеба наголосив, що така інфраструктура дозволить диверсифікувати потоки природного газу та зменшити залежність від російських енергетичних ресурсів.

Йдеться не лише про Україну, а про стратегічний баланс у всьому регіоні, зокрема, про вплив Росії у Центральній Європі та на Західних Балканах, — заявив урядовець.

Нагадаємо, 13 грудня безрезультатно завершилися двосторонні переговори «Нафтогазу» і «Газпрому» щодо продовження договору на транзит газу через територію України.