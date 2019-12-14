Поліція затримала банду грабіжників. Фото: РБК-Україна

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У Києво-Святошинському районі бійці спецпідрозділу КОРД зі стріляниною затримали чотирьох озброєних зловмисників, які намагалися проникнути в будинок місцевого підприємця.

В одному з сіл ввечері 13 грудня зловмисники проникли до будинку місцевого підприємця, планували його пограбувати. Обличчя бандити приховували під балаклавами, а одягнені були у спеціальні тактичні костюми. Крім цього, грабіжники були озброєні. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Київській області.

Після викриття бандити почали стріляти в поліцейських та намагались застосувати світлошумові гранати. На щастя, внаслідок перестрілки ніхто не постраждав, а зловмисників затримали. Наразі вони перебувають під вартою.

У поліції повідомили, що тривалий час фіксували злочини цього угруповання, над викриттям зловмисників працювала низка підрозділів. Виявилося, що грабіжники — жителі Києва та Київської області, раніше вони вже мали проблеми із законом. Найстаршому з них 43 роки, а наймолодшим — по 31. У них вилучили зброю, боєприпаси, радіостанції, засоби зламу замків та проникнення до будинків.

Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187 (розбій), ч. 3 ст. 186 (грабіж), ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі тривають подальші слідчо-розшукові заходи, у тому числі обшуки за місцями проживання підозрюваних, — зазначили в поліції.

Нагадаємо, 11 грудня на Київщині зловмисник обстріляв патрульне авто, а потім утік зі зброєю на автомобілі Opel Vivaro. Поліція проводить спецоперацію «Сирена» для його розшуку.