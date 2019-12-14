Полиция задержала банду грабителей. Фото: РБК-Украина

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Ракурс

В Киево-Святошинском районе бойцы спецподразделения КОРД со стрельбой задержали четырех вооруженных злоумышленников, которые пытались проникнуть в дом местного предпринимателя.

В одном из сел вечером 13 декабря злоумышленники проникли в дом местного предпринимателя, планировали его ограбить. Лица бандиты скрывали под балаклавами, а одеты были в специальные тактические костюмы. Кроме этого, грабители были вооружены. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

После разоблачения бандиты начали стрелять в полицейских и пытались применить светошумовые гранаты. К счастью, в результате перестрелки никто не пострадал, а злоумышленников задержали. Сейчас они находятся под стражей.

В полиции сообщили, что длительное время фиксировали преступления этой группировки, над разоблачением злоумышленников работал ряд подразделений. Оказалось, что грабители — жители Киева и Киевской области, ранее они уже имели проблемы с законом. Самому старшему из них 43 года, а самым молодым — по 31. У них изъяли оружие, боеприпасы, радиостанции, средства взлома замков и проникновения в дома.

Досудебное расследование проводится по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 186 (грабеж), ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются дальнейшие следственно-розыскные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых, — отметили в полиции.

Напомним, 11 декабря на Киевщине злоумышленник обстрелял патрульное авто, а затем скрылся с оружием на автомобиле Opel Vivaro. Полиция проводит спецоперацию «Сирена» для его розыска.