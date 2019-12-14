США могут выделить средства на энергобезопасность Украины. Фото: rt.com

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Конгресс Соединенных Штатов Америки может принять проект закона, предусматривающий выделение 1 млрд долл. на энергетическую безопасность стран Европы, в том числе Украины.

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба в ходе визита в США на встречах с членами Конгресса выступил за принятие уже внесенного проекта закона об энергетической безопасности Европы. Этот законопроект вскоре будет рассматриваться американскими конгрессменами. Об этом 14 декабря сообщает правительственный портал.

В случае одобрения этого документа, американские компании получат почти 1 млрд долл. на строительство энергетической инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе. Строительство таких объектов предусмотрено и в Украине.

Кулеба подчеркнул, что такая инфраструктура позволит диверсифицировать потоки природного газа и уменьшить зависимость от российских энергетических ресурсов.

Речь идет не только об Украине, а о стратегическом балансе во всем регионе, в частности, о влиянии России в Центральной Европе и на Западных Балканах, — заявил чиновник.

Напомним, 13 декабря безрезультатно завершились двусторонние переговоры «Нафтогаза» и «Газпрома» по продлению договора на транзит газа через территорию Украины.