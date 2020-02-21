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Ракурс
Эвакуация из Уханя: Минздрав объяснил, почему украинцев долго забирали из Китая, фото — Pixabay

Все зависело от Китая: Минздрав объяснил, почему украинцев так долго забирали из Уханя

21 фев 2020, 13:00
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Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль пояснил, почему украинцев так долго забирали из охваченного эпидемией коронавируса Китая и почему это событие совпало по времени с шестой годовщиной расстрелов на Майдане.

Коваль докладывал сегодня в Раде по этому вопросу в отсутствие в Киеве своего шефа Зоряны Скалецкий, которая осталась в Новых Санжарах на Полтавщине.

Он рассказал, что Киев действовал в соответствии с международными стандартами и вместе с Китаем, и именно правительство КНР дает разрешение на вывоз граждан из Уханя и других регионов, в которых свирепствует эпидемия.

Все зависело от правительства Китая. Когда получили разрешение, тогда граждане и прилетели, — сказал Коваль.

Он добавил, что в Минздраве подготовили несколько мест для карантина и не разглашали их до последнего из соображений безопасности.

Источник: Ракурс


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