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Ракурс
Владимир Путин. Фото: 24 Канал

«Надежда умирает последней»: Путин надеется договориться с Зеленским о мире (ВИДЕО)

21 фев 2020, 12:44
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что надеется договориться с Зеленским о мире между Украиной и Россией.

Об этом он рассказал во время интервью ТАСС.

Путин заявил, что за последнее время России и Украине удалось найти компромисс в некоторых вопросах. Это касается обмена пленными и газовых договоренностей.

Российский президент отметил, что после «нормандского саммита» Зеленский начал говорить о пересмотре минских соглашений. По мнению Путина, резкое изменение позиции украинского президента вызывает у него вопросы.

Когда журналист спросил, есть ли шансы у России и Украины договориться о мире, Путин ответил: «Надежда умирает последней, есть».

Также Путин заявил, что объединение Украины и России дает двум странам колоссальное конкурентное преимущество.

По мнению Путина, бывшие руководители Украины преследовали личные интересы, которые заключались в обогащении за счет ограбления украинского народа и сохранении награбленного. Он добавил, что награбленные деньги прежние руководители Украины предпочитают хранить в заграничных банках, а не в украинских.


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