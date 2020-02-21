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Ракурс
Володимир Путін. Фото: 24 Канал

«Надія вмирає останньою»: Путін сподівається домовитися із Зеленським про мир (ВІДЕО)

21 лют 2020, 12:44
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Президент РФ Володимир Путін заявив, що сподівається домовитися із Зеленським про мир між Україною та Росією.

Про це він розповів в інтерв’ю ТАСС.

Путін заявив, що за останній час Росії і Україні вдалося знайти компроміс у деяких питаннях. Це стосується обміну полоненими і газових домовленостей.

Російський президент зазначив, що після «нормандського саміту» Зеленський почав говорити про перегляд мінських угод. На думку Путіна, різка зміна позиції українського президента викликає у нього питання.

Коли журналіст запитав, чи є шанси у Росії і України домовитися про мир, Путін відповів: «Надія помирає останньою, є".

Також Путін заявив, що об'єднання України і Росії дає двом країнам колосальну конкурентну перевагу.

На думку Путіна, колишні керівники України переслідували особисті інтереси, які полягали у збагаченні за рахунок пограбування українського народу і збереженні награбованого. Він додав, що награбовані гроші колишні керівники України вважають за краще зберігати в закордонних банках, а не в українських.


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