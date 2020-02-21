Карантин в Новых Санжарах: в Минздраве санаторий назвали нормальным, но не пятизвездочным отелем

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Информацией о медицинском центре Нацгвардии в Новых Санжарах и условиях пребывания в нем эвакуированных из Уханя граждан Украины и иностранцев поделился сегодня во время выступления в Верховной Раде заместитель главы Министерства здравоохранения Украины Дмитрий Коваль. Он отметил, что ему стыдно за то, при каких обстоятельствах состоялась эвакуация украинцев из-за эпидемии китайского коронавируса.

Это произошло не без участия сторонних лиц. Мы имеем фейковые обращения, якобы от Минздрава, с распространением ложной информации, забрасывание камнями и другие инциденты, которые фиксируются сегодня в информпространстве, — отметил Коваль.

Также он добавил, что эвакуированные украинцы и иностранцы находятся «действительно не в пятизвездочном отеле». Вместе с тем, он назвал условия в санатории нормальными.

Было подготовлено сразу несколько мест. Опять же, для предупреждения распространения панических настроений, эти места не разглашались до последнего. Есть международные правила работы, которыми пользуются в Украине, — уточнил Коваль.

Он добавил, что в медцентре в Новых Санжарах граждане живут по два человека в комнатах.

Они обеспечены горячим питанием, которое готовится не в этом санатории. Пищу люди принимают из одноразовой посуды, которая впоследствии обеззараживается и утилизируется. Канализационная система и водоснабжение являются отдельными. Обработка сточных вод проходит так, как и в инфекционных больницах во время усиленного режима, — отметил замминистра здравоохранения.

Коваль добавил, что эвакуированные граждане нуждаются в психологической помощи.

Находиться здоровым людям в обсервации в течение 14 дней достаточно сложно, — резюмировал чиновник.

Ранее одна из эвакуированных украинок — Александра Волкова — показала, в каких условиях им придется жить в медцентре Нацгвардии.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах местные жители устроили масштабную акцию протеста против размещения в медицинском центре Национальной гвардии «Новые Санжары» эвакуированных из Китая украинцев иностранцев, которые должны находиться в санатории в течение 14 дней карантина. Во время протестов произошли столкновения с правоохранителями, пострадали 10 человек, задержаны 23 митингующих. Жители поселка блокировали дороги, жгли мусор, бросали в автобусы с эвакуированными гражданами камни. По факту массовых беспорядков полиция открыла пять уголовных производств. Ситуация получила огласку в мире. Комментировать событие в городке пришлось президенту Украины Владимиру Зеленскому, Православной церкви Украины, на месте происшествия побывал премьер-министр Алексей Гончарук и члены правительства.