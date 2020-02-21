Карантин у Нових Санжарах: санаторій у МОЗ назвали нормальним, але не п’ятизірковим готелем

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Про медичний центр Нацгвардії у Нових Санжарах та умови перебування на карантині евакуйованих з Уханя громадян України та іноземців розповів сьогодні під час виступу у Верховній Раді заступник глави Міністерства охорони здоров’я України Дмитро Коваль. Він зазначив, що йому соромно за те, за яких обставин відбувалася евакуація українців через епідемію китайського коронавірусу.

Це відбувалося не без участі сторонніх осіб. Бо ми маємо фейкові звернення, начебто від МОЗ, з поширенням неправдивої інформації, маємо закидання камінням і інші інциденти, які відбуваються сьогодні в інформпросторі, — зазначив Коваль.

Також він додав, що евакуйовані українці та іноземці перебувають «дійсно не в п’ятизірковому готелі». Разом з тим, він назвав умови в санаторії нормальними.

Було підготовлено одночасно декілька місць. Знову ж таки, задля попередження поширення панічних настроїв, ці місця не розголошувалися до останнього. Є міжнародні правила роботи, якими послуговуються в Україні, — уточнив Коваль.

Він додав, що в медцентрі у Нових Санжарах громадяни мешкають по двоє осіб у кімнатах.

Вони забезпечені гарячим харчуванням, яке готується не в цьому санаторії. Їжу люди приймають з одноразового посуду, який потім знезаражується та утилізується. Каналізаційна система та водопостачання є окремими. Обробка стічних вод відбувається так, як і в інфекційних лікарнях під час підсиленого режиму, — зазначив заступник міністра охорони здоров’я.

Коваль додав, що евакуйовані громадяни потребуватимуть психологічної допомоги.

Перебувати здоровим людям в обсервації впродовж 14 днів досить складно, — резюмував чиновник.

Раніше одна з евакуйованих українок — Олександра Волкова — показала, у яких умовах доведеться жити на протязі двох тижнів та опублікувала відеоролик в Instagram Stories.

Нагадаємо, 20 лютого у Нових Санжарах місцеві мешканці влаштували маштабну акцію протесту проти розміщення в медичному центрі Національної гвардії «Нові Санжари» евакуйованих з Китаю українців та іноземців, які повинні перебувати в санаторії впродовж 14 днів карантину. Під час протестів сталися сутички з правоохоронцями, постраждало 10 осіб, затримано 23 мітингувальників. Жителі селища блокували дороги, палили сміття, кидали в автобуси з евакуйованими громадянами каміння. За фактом масових безладів поліція відкрила п’ять кримінальних проваджень. Ситуація набула розголосу у світі. Коментувати подію в містечку довелося президенту України Володимиру Зеленському, Православній церкві України, на місці події побував прем'єр-міністр Олексій Гончарук та члени уряду.