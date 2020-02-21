Евакуація із Уханя: МОЗ пояснило, чому українців довго забирали з Китаю, фото — Pixabay

https://racurs.ua/ua/n134069-use-zalejalo-vid-kytau-moz-poyasnylo-chomu-ukrayinciv-tak-dovgo-zabyraly-z-uhanya.html

Ракурс

Заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль пояснив, чому українців так довго забирали із охопленого епідемією коронавірусу Уханя і чому ця подія збіглася у часі із шостими роковинами розстрілів на Майдані.

Коваль доповідав у Раді з цього питання у відсутність в Києві свого шефа Зоряни Скалецької, яка залишилася в Нових Санжарах на Полтавщині.

Він розповів, що Київ діяв у відповідності із міжнародними стандартами та разом із Китаєм, і саме уряд КНР дає дозвіл на вивезення громадян із Уханя та інших регіонів, в яких лютує епідемія.

Усе залежало від уряду Китаю. Коли отримали дозвіл, тоді громадяни й прилетіли, — сказав Коваль.

Він додав, що в МОЗ підготували кілька місць для карантину і не розголошували їх до останнього з міркувань безпеки.