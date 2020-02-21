В Україну не впустили трьох пропагандистів із Росії. Фото: 5 канал

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Ракурс

Державна прикордонна служба не пустила в Україну трьох пропагандистів з Російської Федерації.

Іноземці прибули до Києва рейсом із Мінська. Росіяни планували викладати в Києві лекції на тему «Як маніпулювати людьми в ЗМІ та соцмережах». Прикордонники завернули пропагандистів в аеропорту «Жуляни». Про це 21 лютого повідомила прес-служба ДПСУ.

Прикордонники встановили, що один із лекторів співпрацює з політичними силами Росії і балотувався від партії Жириновського в Московську думу, а також є фахівцем в питаннях інформаційної та кібервійни. Пропагандист читав лекції в окупованому Криму в 2015 році. Росіянина відправили зворотним рейсом зі штампом в паспорті «заборона в’їзду» на 3 роки.

Через відвідини окупованого Криму не впустили в Україну й росіянина 1986 року народження, який теж їхав читати лекції про просування контенту у соціальних мережах. Йому теж найближчі три роки заборонено відвідувати Україну.

Окрім двох чоловіків-пропагандистів у Жулянах завернули і росіянку 1980 року народження. Кордон вона перетнути не змогла, адже її мета поїздки та наявні підтвердження не переконали прикордонників. Також виявилося, що жінка працює в забороненому в Україні інтернет-ресурсі.

Головний редактор телебачення Суспільного мовника Юрій Макаров на власній сторінці у Facebook повідомив, що мав читати лекцію з журналістики на курсах «Свободная. Образовательная платформа», але згодом відмовився. Він з’ясував, що половина запрошених лекторів — медійники з Росії.

Нагадаємо, 22 січня в Україну не впустили трьох російських політиків. Росіянам довелося відлетіти до інших країн, так як «повітряні ворота України» для них виявилися закритими.