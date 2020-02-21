Медицинский центр в Новых Санжарах. Фото: ТСН

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В Новых Санжарах Полтавской области, где вчера местные жители устроили митинги и столкновения с силовиками из-за нежелания принимать эвакуированных из Уханя украинцев, ситуация утром 21 февраля остается спокойной.

В поселке дороги пока не перекрыты. Возле санатория НГУ «Новые Санжары» не протестуют. На месте событий также нет бойцов Национальной гвардии. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МВД.

Отмечается, что правоохранителей возле медицинского центра и в самом поселке уже значительно меньше чем вчера. Круглосуточно на патрулировании находится 200 правоохранителей, как полицейских, так и гвардейцев.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах местные жители протестовали против размещения в медицинском центре Национальной гвардии «Новые Санжары» эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев, которые должны находиться в санатории 14 дней на карантине.

Во время протестов активисты подрались с правоохранителями, пострадали 10 человек. Жители поселка блокировали дороги, жгли мусор, бросали в автобусы с эвакуированными гражданами камни. По факту массовых беспорядков правоохранители задержали 24 человека, открыты два уголовных производства.

Ситуация получила серьезную огласку. Комментировать произошедшее в городке пришлось президенту Украины Владимиру Зеленскому, Православной церкви Украины, а на место происшествия вынужден был прибыть премьер-министр Алексей Гончарук и члены правительства.