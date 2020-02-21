Медичний центр у Нових Санжарах. Фото: ТСН

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У Нових Санжарах в Полтавській області, де вчора місцеві мешканці влаштували мітинги та сутички з силовиками через небажання приймати евакуйованих з Уханя українців, ситуація зранку 21 лютого залишається спокійною.

В селищі дороги наразі не перекриті. Біля санаторію НГУ «Нові Санжари» не протестують. На місці подій також немає бійців Національної гвардії. Про це сьогодні повідомила прес-служба МВС.

Зазначається, що правоохоронців біля медичного центру та в самому селищі вже значно менше ніж учора. Цілодобово на патрулюванні перебуває 200 правоохоронців, як поліцейських, так і гвардійців.

Нагадаємо, 20 лютого у Нових Санжарах місцеві мешканці протестували проти розміщення в медичному центрі Національної гвардії «Нові Санжари» евакуйованих з Китаю громадян України та іноземців, які повинні перебувати в санаторії 14 днів на карантині.

Під час протестів активісти побилися з правоохоронцями, постраждали 10 осіб. Жителі селища блокували дороги, палили сміття, кидали в автобуси з евакуйованими громадянами каміння. За фактом масових безладів правоохоронці затримали 24 особи, відкриті два кримінальні провадження.

Ситуація набула серйозного розголосу. Коментувати подію в містечку довелося президенту України Володимиру Зеленському, Православній церкві України, а на місце події змушений був прибути прем'єр-міністр Олексій Гончарук та члени уряду.