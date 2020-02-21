Олег Синєгубов. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n134071-provokaciyi-u-novyh-sanjarah-organizuvaly-pevni-biznesovi-ta-politychni-ugrupovannya-glava.html

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Глава Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов прийняв участь у XXX позачерговій сесії Полтавської обласної ради VII скликання.

Очільник Полтавської ОДА поінформував депутатів про події, які відбулися вчора у Нових Санжарах, та відповів на запитання.

Синєгубов заявив, що йому відомо, хто влаштовував провокації у Нових Санжарах. На думку глави Полтавської ОДА, за протестувальниками стоять певні бізнесові та політичні угруповання.

Посадовець вважає, що ці угруповання бояться втратити прибутки, які раніше постійно отримували від корупційних схем.

Для збереження своєї корупційної ренти, вони перейшли до відвертої дестабілізації та антидержавної діяльності, яка загрожує національній безпеці.