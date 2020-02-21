Украинка о реакции иностранцев на теплый прием в Санжарах: Видели бы вы их глаза, когда полетели камни

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Процесс эвакуации из Уханя прокомментировала украинка Ольга Батура, которая вчера ехала в санаторий Национальной гвардии в Новых Санжарах в автобусе вместе с гражданами других стран. Сегодня на Фейсбук-странице Ольги появились сообщения с извинениями за такое поведение людей в полтавском городке и слова поддержки для всех тех, кто сейчас находится на карантине в Новых Санжарах.

Я в норме. Я уже говорила, что готова к любым поворотам в жизни. Просто, так стыдно за украинцев! Со мной в автобусе ехало много иностранцев. Видели бы вы их глаза, когда начали бросать камни! Вот перед ними мне очень стыдно. Я извинялась за эту «трагикомедию», — написала в комментариях эвакуированная украинка.

Также Ольга Батура поблагодарила за работу экипаж спасательной миссии, которые забирали украинцев из эпицентра вспышки коронавируса в Ухане.

Еще одна эвакуированная гражданка Украины Ирина Чуйко также поблагодарила всех за поддержку.

Друзья, я уже в Украине. Спасибо всем за поддержку. Пока сложно что-то комментировать. Но с нами все в порядке. Надеемся, так будет и дальше. Берегите себя, своих близких от вируса и свой мозг от повреждений и информационной давки, — написала Чуйко.

В комментариях под этим сообщением Ирины много украинцев извинялись за «теплый прием» дома и оставляли слова поддержки.

Держитесь! Очень стыдно за все, что вам пришлось пережить! Но поверьте, гораздо больше людей вас поддерживают!, — говорилось в сообщениях.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах местные жители устроили масштабную акцию протеста против размещения в медицинском центре Национальной гвардии «Новые Санжары» эвакуированных из Китая украинцев иностранцев, которые должны находиться в санатории в течение 14 дней карантина. Во время протестов произошли столкновения с правоохранителями, пострадали 10 человек, задержаны 23 митингующих. Жители поселка блокировали дороги, жгли мусор, бросали в автобусы с эвакуированными гражданами камни. По факту массовых беспорядков полиция открыла пять уголовных производств.