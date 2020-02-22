Погода в Україні на 23 лютого. Фото: pixabay

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Синоптики попередили, що 23−24 лютого в Україні ускладняться погодні умови: очікуються опади — дощ та мокрий сніг. Вночі 24 лютого у західних, вдень у південно-східних областях місцями значні опади.

Завтра в Україні фіксуватимуть посилення вітру до 15−22 м/с, а 24 лютого місцями, крім північно-східної частини, сильний вітер 25−28 м/с.

У Гідрометеоцентрі повідомили, що в Карпатах очікується сніг, вночі 24 лютого значний сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця. У неділю, 23 лютого, будуть пориви вітру 25−30 м/с, 24 лютого — 40 м/с.

Хмарна погода очікується на заході, у центрі та на сході країни, де вдень буде від 5° до 9° тепла, а от на півдні 23 лютого буде тепло і без опадів — від 6° до 11° тепла. Нічні температури не принесуть сильних морозів.

Погода у Києві буде хмарною. Удень і увечері синоптики прогнозують дощ і мокрий сніг. Удень температура прогріється до +7 … +9°, а вночі — +3 …+9°.

У Львові завтра пройдуть невеликі дощі і мокрий сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 2° до 4° тепла, вдень — +6 …+8°.

В Одесі в неділю очікується сонячна погода. Вночі температура повітря -1°…+1°, вдень — 9−11° тепла.

У Дніпрі 23 лютого хмарно з проясненнями. Вночі температура повітря — від -1° до 1° тепла, вдень 6−8° вище нуля.

У Харкові в найближчу добу вночі і вдень — дощі та мокрий сніг. Вночі температура повітря підніметься до 1° тепла, вдень 3−5° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 23 лютого прогнозується відносно спокійна. Протягом доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, новий температурний рекорд був встановлений в Києві 18 лютого. У цей день середньодобова температура в Києві склала +5,9°. Це на 0,9° більше, ніж попередній температурний рекорд, зафіксований в 1950 році.