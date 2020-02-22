Війна на Донбасі: журналіст розповів подробиці про нову атаку бойовиків, фото — Главком

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Сьогоднішній прорив позицій Збройних сил України на Донбасі здійснювали кадрові військові РФ.

Спробу захопити опорний пункт частин операції Об'єднаних сил в ніч з 21 на 22 лютого зробила штурмова група 4-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.

Військовий журналіст Юрій Бутусов у Фейсбук розповів, що опорний пункт поблизу висоти 195 біля Кримського захищав 1-й батальйон 93-ї механізованої бригади. Він прикриває Бахмутську трасу.

У цьому районі позиції сторін розділяє дорога і 300 метрів. Ворог підкрався у темряві, але військові ЗСУ виявили найманців в тепловізор і відкинули вогнем стрілецької зброї. Противник утікав і кинув на дорозі свого пораненого.

Згодом його вдалося витягнути. Він стікав кров’ю, бо отримав кульові поранення в щелепу і в живіт. Дуже швидко він помер. У найманця виявили документи на ім’я Лазарєва Андрія Олександровича, 27.05.2000 року народження. Підрозділи саме цієї бригади атакували позиції на сусідній ділянці 72-ї бригади 18 лютого.