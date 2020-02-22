Зеленський відправив у відставку голову Тернопільської ОДА Сопеля, фото — Вікіпедія

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Президент України Володимир Зеленський 22 лютого прийняв відставку голови Тернопільської обласної державної адміністрації Ігоря Сопеля.

Сопеля звільнили у зв’язку з «ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України». В офіційному повідомленні Офіса президента йдеться також і про незадовільну роботу облдержадміністрації з «інформування населення щодо епідеміологічної безпеки».

Сопель подав Зеленському заяву про відставку із займаної посади за власним бажанням.

18 лютого приблизно 300 людей зібралися в Микулинцях Теребовлянського району Тернопільської області на протест проти ввезення 98-ми евакуйованих з Китаю людей. Вона мали намір завадити привезенню до caнaторію «Медобори», що в cелі Конопківкa біля Микулинців, евaкуйовaних з Китaю людей нa карантин і обcервaційні зaходи.

Сопеля Зеленський призначив на посаду голови ОДА у листопаді минулого року.