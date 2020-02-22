Біатлоністка Олена Підгрушна. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/ua/n134115-ukrayina-zavouvala-bronzovu-medal-na-chempionati-svitu-z-biatlonu-foto.html

Ракурс

Жіноча збірна України з біатлону завоювала бронзову медаль в естафеті на чемпіонаті світу 2020 року.

Національну команду представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Віта Семеренко та Олена Підгрушна. На змаганнях в італійському Антхольц-Антерсельві ці спортсменки здобули Україні довгоочікувану медаль. Про це 22 лютого повідомляє Федерація біатлону України.

Меркушина на першому етапі використала два додаткові патрони, стала сьомою та передала естафету Джимі, яка теж двічі використовувала додаткові патрони і закінчила свій етап шостою. Восьмою стала Семеренко, яка здійснила три перезарядки.

Практично витягнула Україну на третє місце в загальному заліку Підгрушна. Вона показала чудовий результат та використала один додатковий патрон. Це дозволило Україні піднятися на п'єдестал чемпіонату світу.

Для збірної ця медаль стала першою на чемпіонаті світу з біатлону-2020. Лідером у гонці є Норвегія, на другій позиції розташувалася Німеччина.

Нагадаємо, українська біатлоністка Юлія Журавок успішно виступила на шостому етапі Кубка IBU в італійському Мартел-валь-Мартелло — здобула бронзову медаль.