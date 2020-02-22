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Биатлонистка Елена Пидгрушная. Фото: zik.ua

Украина завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по биатлону (ФОТО)

22 фев 2020, 14:56
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Женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира 2020 года.

Национальную команду представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная. На соревнованиях в итальянском Антхольц-Антерсельве эти спортсменки завоевали Украине долгожданную медаль. Об этом 22 февраля сообщает Федерация биатлона Украины.

Меркушина на первом этапе использовала два дополнительных патрона, стала седьмой и передала эстафету Джиме, которая тоже дважды использовала дополнительные патроны и закончила свой этап шестой. Восьмой стала Семеренко, которая осуществила три перезарядки.

Практически вытянула Украину на третье место в общем зачете Пидгрушная. Она показала отличный результат и использовала один дополнительный патрон. Это позволило Украине подняться на пьедестал чемпионата мира.

Для сборной эта медаль стала первой на чемпионате мира по биатлону-2020. Лидером в гонке является Норвегия, на второй позиции расположилась Германия.

Украинские биатлонистки стали призерами чемпионата мира. Фото: isport.ua

Напомним, украинская биатлонистка Юлия Журавок успешно выступила на шестом этапе Кубка IBU в итальянском Мартел-валь-Мартелло — получила бронзовую медаль.

Источник: Ракурс


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