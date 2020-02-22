Эксперты работают в Новых Санжарах. Фото: Александр Махов в Facebook

https://racurs.ua/n134114-simptomy-koronavirusa-u-evakuirovannyh-iz-uhanya-otsutstvuut-minzdrav.html

Ракурс

Симптомы китайского коронавируса не обнаружили у эвакуированных из города Ухань граждан Украины и иностранцев.

Утренний осмотр людей, находящихся в обсервации в медицинском центре Нацгвардии «Новые Санжары» на Полтавщине, показал, что ни у одного лица не выявлены признаки заболевания. Об этом 22 февраля во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль, мероприятие транслировали украинские СМИ.

Результаты утреннего медицинского обследования являются положительными. Ни у одного лица, находящегося в обсервации, не выявлены признаки заболевания, — отметил чиновник.

По словам заместителя главы Минздрава, эвакуированные лица дважды в день проходят обследование. Также эпидемиологи будут брать анализы крови, которые направят в киевскую лабораторию. Обследования далее будут проводить каждые три дня.

Напомним, сегодня эпидемиологи собрали биологический материал из носовой полости украинцев и иностранцев, которые были эвакуированы из китайского города Ухань. Собранные анализы отправят в Киев, их будут проверять в одной из столичных лабораторий.