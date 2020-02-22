В Новых Санжарах собрали материал на коронавирус. Фото: Oleksandr Makhov в Facebook

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Эпидемиологи собрали биологический материал из носовой полости украинцев и иностранцев, которые были эвакуированы из китайского города Ухань и находятся на карантине в медицинском центре НГУ «Новые Санжары» Полтавской области.

Собраны анализы отправят в Киев, их будут проверять в одной из столичных лабораторий. Об этом 22 февраля сообщил журналист Александр Махов, который находится в медицинском центре вместе с эвакуированными. Также он опубликовал фото эпидемиологов в медицинских костюмах, масках и очках на собственной странице в Facebook.

Я уже сдал. Немного неприятно, но терпимо, — написал он.

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов, который сегодня прибыл в Новые Санжары по поручению президента заявил, что ситуация в населенном пункте контролируемая. Чиновник пообещал информировать СМИ об исследовании собранного у эвакуированных украинцев материала на коронавирус.

Ничего страшного здесь нет. Ни у одного человека, находящегося на карантине, не зафиксированы симптомы болезни. Врачи работают со всеми, кто находится на обсервации, — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО заверил, что медцентр обеспечен всем необходимым, поэтому нет необходимости отправлять продукты питания в санаторий.

Напомним, 20 февраля самолет с 45 украинцами и 27 иностранными гражданами прибыл из Китая в аэропорт Харькова. Все пассажиры и члены экипажа прошли медицинское обследование. Все люди здоровы, симптомов коронавирус не зафиксировано.

В течение 14 дней люди будут находиться в санатории в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности. Для них организовали отдельное питание, доставку которого осуществляют с учетом всех норм эпидемиологической безопасности. Кроме того, водоснабжение и канализация здания изолированное.