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Погода в Украине ухудшится в ближайшие два дня. Фото: Ракурс

Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды: прогнозируют штормовой ветер и метели

22 фев 2020, 11:59
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Погода в Украине в ближайшие два дня существенно ухудшится. На протяжении 23−24 февраля прогнозируют мощные порывы ветра и метели.

Вследствие перемещения активного циклона в воскресенье, 23 февраля, по всей территории страны ожидаются порывы ветра до 15−22 м/с. В Карпатах завтра порывы ветра будут достигать 25−30 м/с. Кроме того, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Новая неделя тоже начнется с непогоды. В понедельник, 24 февраля, ночью сильные осадки прогнозируют в западных регионах. Днем в юго-восточных областях местами значительные осадки. Порывы ветра будут достигать сильный ветер 25−28 м/с. В Карпатах прогнозируют значительный снег, сильные метели, а на дорогах — снежные заносы и гололед.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что сложные погодные условия могут осложнить работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства, а в Карпатах обусловливать нарушения на отдельных участках дорог и остановку движения транспорта.

Напомним, 18 февраля синоптики зафиксировали в Киеве новый температурный рекорд. Того дня среднесуточная температура в столице составила + 5,9 °. До этого самая теплая погода этого дня была зафиксирована в 1950 году.

Источник: Ракурс


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