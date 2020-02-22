В Китае заявили об увеличении инкубационного периода коронавируса. Фото: expert.ru

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Ракурс

Инкубационный период коронавируса SARS-CoV-2 может длиться дольше 14 дней.

Медики из провинции Хубэй обнаружили у 70-летнего жителя симптомы заболевания только через 27 дней после заражения. Пенсионер 24 января вернулся домой с восточной части Ечжоу, где контактировал со своей инфицированной сестрой. Уже 20 февраля мужчине стало плохо — у него поднялась температура. На следующий день у него обнаружили коронавирус. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайских ученых.

Также сообщается, что 20-летняя китаянка из Уханя заразила пятерых своих родственников. Медики заявляют, что 10 января женщина отправилась из Уханя в Аньян и посетила нескольких родственников. Когда они начали болеть, врачи изолировали женщину и проверили ее на коронавирус. Симптомов болезни у нее не обнаружили, но 11 февраля контрольный тест был положительным.

Таким образом медики не исключают, что инкубационный период болезни может достигать 27 дней. Эксперты заявляют, что это может осложнить сдерживание распространения вируса.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, 2 тыс. 360 человек умерли от китайского коронавируса. На территории КНР число погибших составляет 2 тыс. 345 человек, за пределами Китая умерли 15 человек. Свыше 20 тыс. зараженных лиц выздоровели и уже покинули больницы.