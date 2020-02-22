Из больниц выписали более 20 тыс. человек, у которых диагностировали коронавирус. Фото: 24 канал

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Новый коронавирус SARS-CoV-2 унес жизни 2 тыс. 360 человек по всему миру. На территории Китайской Народной Республики число погибших составляет 2 тыс. 345 человек, за пределами Китая умерли 15 человек.

Во всем мире коронавирус поразил 77 тыс. 815 человек, большинство случаев зафиксированы в Китае — 76 тыс. 288 человек. На территории других государств инфицированы 1 тыс. 525 человек. На лайнере Diamond Princess инфицированы 634 человека, в Южной Корее — 346, а в Японии — 110 человек. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Успешное лечение прошли и были выписаны из больниц в Китае 20 тыс. 659 человек. В медучреждениях КНР в тяжелом состоянии находятся 11 тыс. 477 человек, вне Китая в тяжелом состоянии 52 зараженных.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, новый коронавирус зафиксировали в Израиле. Первый случай заболевания зафиксирован у женщины, которая вместе с еще десятью людьми была эвакуирована в Израиль с круизного лайнера Diamond Princess.